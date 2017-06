Blizzard presenta i controller personalizzati di Overwatch

Continua la celebrazione dell'anniversario di Overwatch, e dopo aver svelato la nuova mappa ambientata sulla Luna, Blizzard Entertainment, in collaborazione con gli artisti di ARTtitude, presenta 48 controller in tema con il suo sparatutto competitivo.

Questi pad per Xbox One e PlayStation 4 sono stati progettati e decorati a mano da alcuni degli street artist più bravi d'Europa, e ognuno di essi è un pezzo unico. I controller saranno messi in palio in vari eventi e iniziative che verranno annunciate attraverso i canali ufficiali di Overwatch. Nella galleria allegata alla notizia potete dare uno sguardo ad alcuni dei controller esclusivi.

Overwatch è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 anche nella versione Game of the Year Edition.