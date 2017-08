Blizzard rivela maggiori dettagli su World of Warcraft: Le Ombre di Argus

Dopo aver presentatocon un trailer nel corso della sua conference alla Gamescom 2017,ha ora diffuso tutti i dettagli relativi alla nuova espansione di

In seguito ai recenti avvenimenti sulle Isole Disperse, si è creato un collegamento tra Azeroth e il pianeta natale di Kil'jaeden, Argus: la Legione è più che mai vicina al raggiungimento dei propri obiettivi. Per riuscire nel tentativo di fermare i suoi piani, Illidan e Velen, unendo le loro forze con quelle di Alleria, Turalyon e dell'Armata della Luce, decidono di portare la guerra direttamente sulla superficie di Argus.

Esplorando Argus, scoprirete nuovi luoghi in tutto il pianeta, salirete a bordo della Vindicaar (la base mobile delle vostre operazioni su Argus), porterete a un'epica conclusione la storia di Legion, sbloccherete nuove missioni mondiali e nuovi contenuti. In Le Ombre di Argus, troverete inoltre dei portali utilizzati dalla Legione per scoprire nuovi mondi, al termine dei quali troverete eventi da completare o boss da eliminare che vi garantiranno l'ottenimento di svariate ricompense.

L'espansione includerà anche nuove spedizioni (tra cui "Seggio del Triumvirato"), nuove missioni mondiali, animazioni di combattimento ed effettivi visivi inediti, nuovi elementi da raccogliere con Estrazione ed Erbalismo e nuovi materiali per Scuoiatura e Sartoria. Per ogni ulteriore dettaglio, vi rimandiamo alle patch notes ufficiali.