Blizzard sarà a Lucca Comics & Games 2017: il programma delle attività

: Dall'1 al 5 novembre, giocatori e fan dei fumetti si raduneranno in Toscana per l'annuale convention, esarà presente con

Fermatevi allo stand Blizzard in piazza Santa Maria, nel centro storico di Lucca, per giocare a Heroes of the Storm e provare di persona Overwatch su PC e PlayStation 4. Ci sarà anche una vera e propria locanda di Hearthstone nel baluardo adiacente, dove potrete giocare su tablet e divertirvi affrontando gli altri avventori. Di seguito, la panoramica delle attività disponibili:

Overwatch

Fermatevi al nostro stand in piazza Santa Maria, nel centro storico della città, per giocare a Overwatch su 12 postazioni PC e 12 postazioni PlayStation 4. Venerdì, sabato e domenica ci saranno due ospiti speciali con noi, due personalità di spicco della community: T1A e Midna. Potrete incontrarli, farvi fare un autografo, scattare foto, giocare a Overwatch con loro e addirittura vincere premi.

Sarà possibile acquistare il merchandise di Overwatch presso il negozio Blizzard, tra cui:

Funko Pop! Vinyl D.Va Fibra di Carbonio e Pharah Titanio

Tokidoki x Overwatch: diario, borsa e cappellino

Statuetta di Widowmaker

Cute But Deadly: Soldato-76 Dorato (esclusiva della convention)

Ci saranno molte attività (ancora da definire) alla convention, tra cui la visione pubblica della cerimonia di apertura della BlizzCon 2017 venerdì 3 novembre presso la ESL Cathedral di piazza San Romano, alle 19. Sabato 4 novembre ci sarà la sfilata dei cosplayer Blizzard, che inizierà al baluardo Santa Maria alle 14:30 e terminerà allo stand Blizzard intorno alle 18:00.

Presso la ESL Cathedral, mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre, si terrà lo StarCraft: Remastered Italian Esports Open 2017, con 16.000 $ di montepremi in palio per i giocatori di Italia, Europa, Stati Uniti e Corea del Sud. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della ESL. Il negozio Blizzard farà la sua prima apparizione a un evento italiano, con il merchandise ufficiale in vendita presso lo stand Blizzard, dove troverete oggetti esclusivi della convention.