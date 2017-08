Blizzard sta esplorando alcune idee interessanti per nuove IP

Durante la recente conferenza finanziaria di, il presidente diMike Morhaime ha parlato dei prossimi piani della compagnia, dichiarando che il publisher sta prendendo in considerazione una serie di idee interessanti per la realizzazione di nuove IP.

Anche se il focus principale della compagnia rimane il supporto alla fanbase, con il rilascio di nuovi contenuti di alta qualità per i giochi attualmente in commercio, Morhaime ha confermato il publisher sta valutando una serie di idee per mettersi al lavoro su nuove IP, prendendo in considerazione anche nuove piattaforme come quelle mobile. Considerando che Blizzard ha assunto di recente il game designer dietro le prime due stagioni di The Walking Dead targate Telltale Games, non vediamo l'ora di conoscere più nel dettaglio i piani futuri della compagnia.

Voi cosa vi aspettereste da una nuova IP Blizzard?