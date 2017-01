Blizzard sta regalando Starcraft 2: Wings of Liberty ai suoi utenti?

Come riportato da Dark Side of Gaming starebbe regalando, il primo episodio della trilogia di, agli utenti che siano registrati su Battle.net, la sua piattaforma di gioco digitale.

Al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Blizzard, ma diversi utenti hanno segnalato su reddit che la compagnia starebbe distribuendo, senza seguire alcun criterio in particolare, delle copie gratuite di Wings of Liberty; iterazione che riuscì a vendere 1.5 milioni di copie a 48 ore dal lancio. In passato, inoltre, era già stato regalato agli utenti Starcraft 2: Starter Edition. Non ci resta, dunque, che attendere speranzosi una conferma da parte del colosso statunitense.