Blizzard sta sviluppando un gioco mobile ambientato nell'universo di Warcraft?

Dopopotrebbe pubblicare un nuovo gioco mobile ambientato nell'universo narrativo di. Questo è quanto emerge da un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito della società.

Blizzard sta ricercando varie figure professionali (tra cui un FX Artist) per un progetto non meglio specificato ma destinato alle piattaforme mobile. Tra i requisiti, si trova anche la "capacità di creare elementi in linea con l'IP di Warcraft", cosa che farebbe quindi pensare a un gioco ambientato in questo universo. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, da tempo però si parla di una versione mobile di World of Warcraft, restiamo in attesa di saperne di più.