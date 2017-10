Blizzard sta sviluppando un nuovo gioco basato sull'universo di Overwatch?

ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro per ricercare artisti da inserire nel team attualment al lavoro su un misterioso progetto non ancora annunciato ma apparentemente legato al mondo di

Gli artisti in questione dovranno creare artwork e bozzetti preparatori, nonchè delineare lo stile grafico e artistico del progetto insieme a Blizzard. Non ci sono altri dettagli in merito ma la compagnia chiede tra i requisiti anche una "vasta conoscenza dell'universo di Overwatch e delle sue meccaniche."

L'annuncio non scende troppo nello specifico ed è dunque difficile ipotizzare altro al momento, il progetto sembra comunque essere ancora in fase embrionale, probabilmente non arriveranno dunque notizie a breve termine.