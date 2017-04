Blizzard vince una causa da $8.5 milioni contro un'azienda produttrice di cheat

La battaglia legale fra, azienda accusata di aver realizzato cheat per, si è finalmente conclusa a favore della software house californiana.

In assenza di qualsiasi difesa da parte degli imputati, la corte ha infatti deciso di accogliere la richiesta di risarcimento di 8.563.600 dollari formulata da Blizzard, ai quali si aggiungono 174.872 dollari di spese legali. A Bossland viene inoltre proibito di vendere negli Stati Uniti software che sfruttano i giochi dello studio. Prima che fosse emesso il verdetto, il CEO di Bossland Zwetan Letschew ha dichiarato ai microfoni di TorrentFreak che la sua compagnia non si fermerà in nessun caso. Ricordiamo che il giudizio emesso si limita solamente al territorio statunitense, dunque, almeno per il momento, Blizzard ha vinto la battaglia ma non ancora la guerra.