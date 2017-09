BlizzCon 2017: in vendita il biglietto virtuale per l'evento

: Lasi terrà il 3-4 novembre, madarà il via ai festeggiamenti in anticipo con il biglietto virtuale, disponibile per l'acquisto già oggi nello store online della compagnia. Il biglietto virtuale è il vostro portale per la BlizzCon, ovunque vi troviate.

E quest'anno l'esperienza migliorata del biglietto virtuale vi porterà più vicino che mai allo spettacolo. Innanzitutto, il biglietto virtuale sblocca l'accesso in diretta a tutti i palchi della BlizzCon 2017. Oltre agli aggiornamenti sui giochi, le discussioni con gli sviluppatori e i concorsi della community, avrete accesso anche a eventi con artisti della community, doppiatori e molto altro.

Per tutte le ultime novità, non perdetevi l'evento globale del pre-show della BlizzCon 2017, presentato dai presentatori del canale di accesso totale alla BlizzCon: Michele Morrow, Alex Albrecht e Malik Forté. Il biglietto virtuale BlizzCon 2017 offre l'accesso completo alla trasmissione in streaming in alta definizione della convention ludica di Blizzard Entertainment. Con più di 60 ore di programmazione, ci saranno moltissimi contenuti da guardare in diretta o tramite replay on-demand fino a un mese dopo la fine dello spettacolo.

Con il biglietto virtuale BlizzCon 2017 otterrete l'accesso a:

Eventi con gli sviluppatori e la community : scoprite in diretta le ultime notizie sui giochi e gli approfondimenti direttamente dagli sviluppatori, e guardate i vostri artisti della community preferiti in azione su quattro palchi. Presto in arrivo il programma completo!

: scoprite in diretta le ultime notizie sui giochi e gli approfondimenti direttamente dagli sviluppatori, e guardate i vostri artisti della community preferiti in azione su quattro palchi. Presto in arrivo il programma completo! Concorso di costumi e Concorso di talenti : ammirate tutta la creatività dei partecipanti ai leggendari Concorso di costumi e Concorso di talenti della BlizzCon di venerdì sera.

: ammirate tutta la creatività dei partecipanti ai leggendari Concorso di costumi e Concorso di talenti della BlizzCon di venerdì sera. Cerimonia di chiusura : partecipate alla festa della cerimonia di chiusura di sabato sera e celebrate due giorni pieni d'azione e di amici della community Blizzard.

: partecipate alla festa della cerimonia di chiusura di sabato sera e celebrate due giorni pieni d'azione e di amici della community Blizzard. Interviste esclusive : addentratevi negli universi dei nostri giochi grazie a interviste esclusive con gli sviluppatori Blizzard sul canale di accesso totale alla BlizzCon.

: addentratevi negli universi dei nostri giochi grazie a interviste esclusive con gli sviluppatori Blizzard sul canale di accesso totale alla BlizzCon. Dietro le quinte e dai nostri stand : il canale di accesso totale alla BlizzCon vi permette anche di vedere più da vicino i nostri stand, così che l'esperienza della BlizzCon sia completa anche dalla comodità di casa vostra.

: il canale di accesso totale alla BlizzCon vi permette anche di vedere più da vicino i nostri stand, così che l'esperienza della BlizzCon sia completa anche dalla comodità di casa vostra. Serie di video pre-show : a partire da oggi sulla pagina Blizzard Watch, potete guardare una serie di video settimanali che ci accompagneranno fino all'inizio degli spettacoli. Tra questi Inside the Blizzard Vault, Cosplay Corner e Artist's Journey. Guardatene alcuni gratuitamente o sbloccateli tutti con il biglietto virtuale.

: a partire da oggi sulla pagina Blizzard Watch, potete guardare una serie di video settimanali che ci accompagneranno fino all'inizio degli spettacoli. Tra questi Inside the Blizzard Vault, Cosplay Corner e Artist's Journey. Guardatene alcuni gratuitamente o sbloccateli tutti con il biglietto virtuale. Oggetti di gioco : sbloccate gli oggetti di gioco della BlizzCon di quest'anno per World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Diablo III e Heroes of the Storm.

: sbloccate gli oggetti di gioco della BlizzCon di quest'anno per World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Diablo III e Heroes of the Storm. Esperienza eSport migliorata : le epiche competizioni degli eSport sono come sempre gratuite, ma quest'anno i possessori del biglietto virtuale potranno guardarle senza pubblicità di terze parti su BlizzCon.com e sull'applicazione mobile della BlizzCon. Durante le pause pubblicitarie, i possessori del biglietto virtuale vedranno contenuti alternativi della BlizzCon, anche durante la settimana d'apertura. Il programma completo degli eSport arriverà presto!

: le epiche competizioni degli eSport sono come sempre gratuite, ma quest'anno i possessori del biglietto virtuale potranno guardarle senza pubblicità di terze parti su BlizzCon.com e sull'applicazione mobile della BlizzCon. Durante le pause pubblicitarie, i possessori del biglietto virtuale vedranno contenuti alternativi della BlizzCon, anche durante la settimana d'apertura. Il programma completo degli eSport arriverà presto! Sconto sulla borsa promozionale: ottenete uno sconto di 10 $ sulla borsa promozionale BlizzCon di quest'anno.

Gli eroi di Azeroth possono mostrare il loro supporto alla BlizzCon su World of Warcraft con le cavalcature Predacieli di Roccavento (per l'Alleanza!) e Intercettore di Orgrimmar (per l'Orda!), disponibili in gioco a partire da oggi! Il biglietto virtuale BlizzCon è disponibile nel negozio Blizzard delle seguenti regioni: Americhe, Europa, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Corea, Sud-est asiatico (prezzi e disponibilità variano a seconda della regione) e Cina (venduto separatamente). Lo streaming compreso nel biglietto virtuale è disponibile in alta definizione (720p) e solo in lingua inglese.

Assicuratevi di effettuare il vostro acquisto sull'account Blizzard con il quale desiderate assistere allo spettacolo, ricevere gli esclusivi oggetti di gioco e ottenere lo sconto sull'acquisto della borsa promozionale. Se non avete un account Blizzard, potete crearne uno gratuitamente. Se parteciperete alla BlizzCon 2017 di persona, dovreste aver già ricevuto un codice (uno per ogni biglietto acquistato) che potrà essere utilizzato per sbloccare i servizi del biglietto virtuale, inclusi i vari bonus, per un singolo account Blizzard. Questi codici saranno inviati via e-mail direttamente all'acquirente del biglietto BlizzCon, quindi chiedete alla persona che ha comprato il vostro biglietto se non avete ancora ricevuto il vostro codice.