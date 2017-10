BlizzCon 2017: i Muse suoneranno durante la cerimonia di chiusura

ha annunciato che i(band vincitrice di 2 Grammy Award) chiuderanno lala sera di sabato 4 novembre, regalando a tutti i partecipanti una conclusione epica per l'edizione 2017 della popolare convention.

Tutti i fan di Blizzard e dei Muse che non hanno ancora i biglietti per l'evento possono prenotarne uno in prima fila, a casa propria, con il biglietto virtuale BlizzCon 2017. Il biglietto virtuale migliorato di quest'anno include una copertura estesa di tutti gli eventi dei quattro palchi, trasmessi in streaming, e un canale di accesso totale che funziona da guida allo show. Il biglietto virtuale sblocca anche l'accesso a diversi video pre-show, tra cui filmati dimostrativi dei cosplayer, un viaggio nella Blizzard Vault e altri interessanti contenuti dietro le quinte.

I possessori del biglietto virtuale potranno riguardare il concerto (e tutto il resto della BlizzCon) grazie ai video on demand, disponibili per un mese dopo la fine della convention.