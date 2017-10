BlizzCon 2017: svelati i contenuti digitali del Virtual Ticket

Manca poco meno di un mese al via del più importante evento celebrativo organizzato dal colosso di Irvine dedicato ai propri prodotti e, finalmente, possiamo dare uno sguardo ai contenuti bonus riservati agli acquirenti del

Il Virtual Ticket, per coloro che ancora non lo sapessero, permette di guardare in streaming l'intera convention per non perdere un solo secondo di ciò che avviene nei vari palchi e godersi " in prima fila" presentazioni, tornei, annunci e interviste.

Anche quest'anno il biglietto virtuale regala agli acquirenti diversi oggetti esclusivi in game per ogni prodotto targato Blizzard: World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, Diablo e Starcraft 2. Per il proprio MMORPG, Blizzard ha pensato di fornire ai giocatori la possibilità di svolazzare per Roccavento e Orgrimmar a bordo delle loro cavalcature: Predacieli di Roccavento e Intercettore di Orgrimmar.

Tutti i fan di Wiston, invece, possono già sfoggiare una nuova skin per il loro tank preferito in Overwatch, mentre i giocatori di Hearthstone riceveranno (solo al termine dell'evento, non prima) una leggendaria dorata.

Per Heroes of the Storm è previsto uno Stendardo BlizzCon 2017 esclusivo; la cavalcatura Cinghiale; lo Spray sempre dedicato al Cinghiale del Nexus e, infine, il canonico Ritratto BlizzCon 2017. In Diablo 3 fa il suo ingresso un tenero pet Murloc non morto; mentre in Starcraft 2 , potrete personalizzare SCV, Sonde e Droni con skin modificate.

Vi ricordiamo che il Virtual Ticket può essere acquistato per 29,99 euro nello store Blizzard. Inoltre, il biglietto vi dà diritto a uno sconto di 10 euro sull'acquisto del Goodie Bag (la versione base è in vendita a circa 45 euro) ricolmo di oggetti da collezione.

Vi ricordiamo che l'attesissima convention si svolgerà il 3 e il 4 novembre prossimo. Continuate a seguirci per il coverage completo dell'evento!