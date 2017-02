hanno annunciato chesarà disponibile durante l'estate. Questa riedizione del gioco includerà numerosi contenuti extra che potranno essere acquistati separatamente al prezzo di 19.99 euro mentre il gioco completo con l'espansione Legendary costerà 44,99 euro.

Tra le novità troviamo otto nuove razze, l'editor delle squadra, una nuova campagna single player, la modalità Resurrection, uno stadio inedito, il nuovo team dei Mercenari e in genere una serie di migliorie e bilanciamenti al gameplay.

Gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per ricordare che le due nuove squadre Khemri e Chaos Dwarfs saranno disponibili per tutti i possessori di Blood Bowl 2 dal 15 febbraio su Xbox One, PC e PlayStation 4.