Bloodborne 2: nuove speculazioni sulla possibile presentazione all'E3 2017

Continuano le speculazioni su: nei giorni scorsi Thomas Mahler (sviluppatore di) si è detto assolutamente certo della presentazione del gioco al prossimo E3 di Los Angeles, ipotesi ripresa anche da altri (presunti) insider sul forum di NeoGAF

Mentre i rumor emergono sul web, la redazione di GamingBolt ha condiviso una foto di Shuehi Yoshida pubblicata su Twitter lo scorso mese di febbraio, che mostra il Presidente di Sony Worldwide Studios a cena con vari membri di From Software, tra cui Hidetaka Miyazaki.

Una cena di lavoro per parlare del sequel di Bloodborne? Certo si tratta solamente di una semplice speculazione basata su elementi scarsamente rilevanti, tuttavia la community inizia a credere fortemente nell'esistenza di Bloodborne II e non è escluso che il gioco possa essere effettivamente presentato durante la conferenza Sony E3 2017, anche se per il momento vi invitiamo a prendere questa tesi con le dovute precauzioni.