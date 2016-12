Bloodborne 2 potrebbe non essere sviluppato da From Software?

Il sito giapponese 4Gamer ha intervistato recentemente vari membri diriguardo ai piani e alle aspettative per il nuovo anno. Nonostante sia Teruyuki Toriyama che Masaaki Yamagiwa abbiano confermato di essere al lavoro su nuovi progetti, nessuno di questi sembra essere il sequel di

Teruyuki Toriyama (Producer di From Software) fa sapere di essere impegnato su vari concept mentre Masaaki Yamagiwa (Produttore di Bloodborne) ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto sin dalla scorsa primavera, il titolo in questione potrebbe essere annunciato nel 2017, sebbene al momento non ci siano certezze in merito. Non è chiaro invece su cosa sia al lavoro Hidetaka Miyazaki, dopo la smentita del rumor della collaborazione con Kentaro Miura, anche se in varie interviste ha più volte fatto capire di voler sperimentare alcune nuove idee, andando oltre il semplice Souls-like.

I principali membri dello staff di From Software sembra però essere tutti impegnati su altri lavori, da qui l'idea che Bloodborne 2 possa essere sviluppato da uno studio diverso. Non è escluso che i lavori sul sequel di Bloodborne possano essere già iniziati negli uffici di Sony Japan Studios, tuttavia ribadiamo come quanto riportato sia solamente frutto di speculazioni e voci di corridoio non confermate.