Bloodborne: annunciata una statua di Lady Maria da 600 dollari

La società giapponeseha annunciato una nuova statuina di, dedicata a, uno dei personaggi più intriganti dell'universo narrativo creato da

La statuina è alta circa 50 centimetri e arriverà nel corso del 2018, venduta al prezzo di 600 dollari. Una cifra non certo economica ma chi conosce i precedenti lavori di Prime 1 sa bene che l'azienda non risparmia sulla qualità dei materiali e che lo sculpt finale è davvero di altissimo livello. In calce alla notizia trovate una prima immagine della statua di Lady Maria of the Astral Clocktower.