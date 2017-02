Bloodborne: ecco alcune immagini dall'artbook ufficiale

Tempo fa, vi avevamo parlato dell' artbook ufficiale di, realizzato dain collaborazione con, in arrivo il prossimo 23 maggio.

Tramite le immagini che vi riportiamo in calce, è ora possibile dare un primo sguardo ad alcuni screenshot rilasciati nel corso della giornata, ritraenti i design delle iconiche figure bestiali del gioco, i concept dei cacciatori, delle ambientazioni, e del boss Amygdala. Udon Entertainment assicura inoltre che l'artbook (che presenta in tutto 256 pagine) conterrà anche materiale proveniente da "The Old Hunters", il DLC di Bloodborne.

Bloodborne Official Artworks è disponibile ora per il pre-ordine su Amazon Italia al prezzo di 48,59 euro.