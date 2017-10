Bloodborne - Il Gioco di Carte disponibile per il pre-order da GameStop

è ora disponibile per il pre-order da GameStop. Il card game uscirà ufficialmente il primo novembre al costo di 39,98 euro ma, fino al 15 ottobre, sarà attivo uno sconto che vi permette di acquistare il prodotto a 29,98 euro.

Il gioco di carte, ideato dall'autore Eric Lang, prende, ovviamente, a piene mani dal misterioso e complesso lore realizzato da From Software, ed in particolare sembra focalizzarsi sulla meccanica dei Chalice Dungeon già visti nel gioco principale: "Con l’Infusione del Sangue era possibile curare ogni forma di malattia, ma quel potere curativo trasmetteva anche un terribile contagio che trasformava gli abitanti in creature da incubo. Usando il potere del Calice, il vostro gruppo di Cacciatori entrerà nelle antiche rovine sotterranee e affronterà i terrificanti Boss che le infestano.

Da 3 a 5 Cacciatori entrano nel Sotterraneo del Calice combattendo fianco a fianco contro i Mostri che si annidano al suo interno per recuperare Echi del Sangue. Tutti i giocatori scelgono simultaneamente e segretamente una carta Azione da giocare (usando potenti armi da mischia e a distanza, oggetti o azioni speciali) nel tentativo di sconfiggere il loro avversario.

Se riusciranno a danneggiare il nemico, potranno impossessarsi di una parte del suo sangue, essenziale per la vittoria.

Prima o poi i giocatori giungeranno al Boss Finale, sconfitto il quale la partita termina. Confrontate i vostri Punteggi di Sangue con gli altri Cacciatori: il giocatore con il totale più alto fugge dal Sotterraneo del Calice e vince la partita!"

Se interessati, potete effettuare il pre-order di Bloodborne - Il Gioco di Carte a questo indirizzo.