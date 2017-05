Bloodborne: presentata una nuova action figure da 800 dollari

Tramite la sua pagina Facebook ufficiale,ha presentato una nuova ed estremamente dettagliata action figure dedicata al "Cacciatore" di, l'action-RPG dia tema lovecraftiano disponibile su PlayStation 4.

La statuina è alta 82cm, larga 49cm e profonda 54cm; i giocatori possono inoltre personalizzarla esteticamente in svariati modi. Tra gli oggetti interscambiabili, abbiamo una lanterna, un pilastro da strada proveniente dalla città di Yharnam, e le tre armi iniziali del gioco, ovvero la Mannaia Dentata, l'Ascia del Cacciatore, e il Bastone Filettato (quest'ultimo solo nella versione Exclusive).

L'action figure del "Cacciatore" sarà disponibile tra luglio e settembre del 2018; intanto sono già aperti i pre-order per l'acquisto: il prezzo è fissato a 799,99 dollari (711,99 euro). In calce all'articolo trovate una serie di scatti che ci permettono di ammirare la statuina in tutte le sue possibili varianti (tenete a mente che si tratta di un prototitpo e che il prodotto finale potrebbe differire in alcuni dettagli).