Bloodstained: cancellata ufficialmente la versione Wii U

Adesso è ufficiale: la versionediè stata cancellata, ma il gioco uscirà comunque su. La conferma è arrivata dal Creative Director, direttamente sulla pagina Kickstarter del progetto.

Il team ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per tutti i sostenitori del progetto, rassicurando i giocatori che avevano selezionato la versione Wii U del gioco. La soluzione adottata è molto semplice: se avete scelto la versione Wii U potete ricevere automaticamente quella per Nintendo Switch al suo posto, altrimenti potete scegliere un'altra versione (PC, PS4, Xbox One o PS Vita) oppure richiedere un rimborso via PayPal entro e non oltre il 20 Aprile. Voi dove giocherete Bloodstained: Ritual of the Night?