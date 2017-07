Bloodstained: Inti Creates non è più coinvolta nello sviluppo principale

Come confermato da un community manager del gioco, gli sviluppatori dinon sono al momento più coinvolti nella realizzazione di. A quanto pare, la software house ha smesso di lavorare al gioco principale quest'estate per rivolgere la sua attenzione su un progetto parallelo di più ridotte dimensioni.

"Forse è meglio chiarire questo punto. Inti Creates non è più coinvolta nello sviluppo principale di Bloodstained, ma sta lavorando ad un mini-game che fungerà da prequel. Quindi sì, sono coinvolti ma non nel gioco principale sin dallo scorso E3, quando DICO ha preso in mano il lavoro svolto fin lì sotto accordo consensuale.

Tanti studi sono coinvolti, quindi potrebbe risultare un po' confusionario. ArtPlay è lo sviluppatore principale, nel mentre abbiamo assunto DICO come sviluppatore third-party. Noi lavoriamo sul game design, la storia, la direzione, e la produzione generale del gioco, mentre DICO crea gli asset, i design dei livelli, andando in sostanza a compensare con le abilità che mancano ad ArtPlay. In futuro, vedrete citati molto probabilmente i nomi di 505 Games e ArtPlay nei trailer e negli articoli".

Ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night uscirà nel 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il produttore del gioco non ha escluso di adottare un modello di distribuzione ad episodi.