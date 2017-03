Bloodstained Ritual of the Night: annunciati tre nuovi personaggi

Durante l'ultima puntata del format Ask IGA,ha svelato tre nuovi personaggi che faranno parte del cast di, progetto attualmente in fase di sviluppo e in arrivo nel 2018.

I personaggi in questione sono Dominique, amica della protagonista Mirimiam, Alfred, personaggio collegato a uno strano incidente avvenuto dieci anni prima dei fatti raccontati nel gioco, e infine Anne, abitante del villaggio in cui è ambientato Bloodstained.

Maggiori dettagli non sono noti al momento, ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night arriverà nella prima metà del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la precedentemente annunciata versione per Wii U è stata cancellata.