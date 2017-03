Bloodstained Ritual of the Night arriverà su Switch

ha recentemente inviato una newsletter tramite la quale conferma l'arrivo di oltre 60 giochi indie su Switch, tra cui trova spazio anche, il logo del gioco appare infatti insieme a quello di altri titoli indipendenti.

Bloodstained Ritual of the Night è l'erede spirituale di Castlevania, sviluppato da Koji Igarashi, direttore della saga vampiresca di Konami. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo ed è atteso per la prima metà del 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita e Switch, la prevista versione per Wii U è stata cancellata.