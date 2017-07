In una recente intervista realizzata in occasione dell'E3 2017,ha parlato delle potenzialità dell', motore grafico utilizzato per, nuovo progetto dell'ex producer della serie

Nel video, Igarashi discute apertamente dei pro e contro dell'engine di Epic Games e svela il motivo per il quale ha deciso di utilizzare l'Unreal Engine 4 per il suo progetto anzichè altri motori.

Ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night uscirà nel 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, recentemente il producer non ha escluso la possibilità di adottare un modello di distribuzione episodico per l'erede spirituale di Castlevania.