Bloodstained: Ritual of The Night: nuovo video con sequenze di gameplay

Il team diretto da da Koji Igarashi ha pubblicato quest’oggi un nuovo video per Bloodstained: Ritual of The Night, erede spirituale della serie Castelvania finanziato con successo sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Le immagini mostrano una sequenza di gameplay in una zona di gioco inedita.

Lo stesso Igarashi ha introdotto la sopracitata zona con un messaggio sulla pagina Kickstarter del titolo, fornendo informazioni aggiuntive e suggerendo quello che possiamo aspettarci di trovare in The Village giocando al prodotto finale. Di seguito vi riportiamo un’estratto del suo intervento sul nuovo livello:

“Nell’ultimo aggiornamento abbiamo parlato della costruzione dell’ambiente, mentre in quello di oggi vorremmo introdurvi in un nuovo livello basato su quel metodo di realizzazione.

Come annunciato all’inizio della campagna Kickstarter, Bloodstained ha luogo in un castello, così vi starete chiedendo: ‘cos’è questo, un villaggio?’. Anche io ho pensato la stessa cosa, e sì, abbiamo un villaggio. Siamo nella fase della narrativa in cui dobbiamo raggiungere l’isola dove emerge il castello, e per farlo dovremo passare per un villaggio vicino, alla ricerca dell’entrata del maniero.

Ispirandoci ad un detto dell’Hampshire, ‘il cielo pomeridiano era scuro come la notte e rosso come il sangue’, abbiamo deciso di dare al villaggio delle sfumature di colore rosso. Per conferirgli un aspetto più autentico, il la zona è stata ricreata secondo alcune indicazioni storiche. Durante il nostro passaggio, il villaggio sarà sotto l’attacco dei demoni, ed è nostra intenzione inserire uno shop che potrà fornire oggetti utili al giocatore. In questo luogo, incontrerete inoltre un personaggio precedentemente introdotto: Johannes”.

Il villaggio è stato dunque realizzato grazie alle tecniche viste nel precedente video aggiornamento, e comprenderà elementi distruttibili. Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Bloodstained: Ritual of the Night è stato recentemente rinviato alla prima parte del 2018, e ne è prevista l’uscita su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita e Wii U. Dopo la recente cancellazione della versione Wii U di un altro titolo finanziato su Kickstarter, Yooka-Laylee, sarà interessante capire se anche il metroidvania diretto da Koji Igarashi subirà la stessa sorte in favore di un’edizione per Nintendo Switch.