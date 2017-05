Bloodstained Ritual of the Night: lo sviluppo è completo al 20-30%

è stato intervistato sull'ultimo numero di Famitsu e in questa occasione ha rivelato che lo sviluppo diè attualmente completo tra il 20 e il 30%. Il producer ammette la necessità di accelerare i lavori per riuscire a rispettare la scadenza imposta dal publisher, ovvero il 2018.

Al momento non si parla di eventuali ulteriori rinvii, il producer fa sapere che ricorrerà all'aiuto di studi esterni per cercare di completare il progetto nei tempi previsti. La versione Wii U è stata cancellata proprio per velocizzare il processo produttivo, il gioco è infatti sviluppato con l'Unreal Engine 4, motore non supportato dalla vecchia piattaforma Nintendo. Bloodstained Ritual of the Night è atteso per il 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PlayStation Vita.