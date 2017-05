Bloodstained Ritual of the Night: un video ci mostra il modello 3D di Zangetsu

Nel corso di un panel tenutosi al BitSummit di Tokyo, il direttore di, Koji Igarashi, ha presentato un nuovo video con cui ha rivelato il modello 3D di, uno dei personaggi presenti all'interno del gioco.

Zangetsu è un abile samurai dotato di una letale katana, ma capace anche di servirsi di un braccio artificialmente infuso con dei poteri arcani. Igarashi ha inoltre affermato che il doppiaggio del personaggio è pressoché completato, ed ha ammesso di essere rimasto molto soddisfatto dei risultati ottenuti.

Bloodstained Ritual of the Knight è atteso su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nella prima metà del 2018 (la versione per Nintendo Wii U è stata invece cancellata).