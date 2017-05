Bloody Zombies: un nuovo beat 'em up in arrivo su PC, PS4, Xbox One e VR

Nella giornata di oggi, il publisherha annunciato l'arrivo di, un brawler co-op ambientato nelle strade di Londra in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PC e compatibile con PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.

Il titolo, in via di sviluppo presso Paw Print Games, supporta partite in co-op fino a 4 giocatori, e ci vedrà impegnati a respingere orde di non morti per le strade della città londinese in rovina.

Secondo quanto riferiscono gli sviluppatori, la modalità VR del titolo non sarà fondamentale ai fini della fruizione del prodotto; tuttavia un visore per la Realtà Virtuale permetterà di scoprire segreti nascosti e di aiutare il proprio team vivendo i combattimenti da più punti di vista.

In cima all'articolo trovate il primo trailer di Bloody Zombies, grazie al quale possiamo dare un primo sguardo alle sue meccaniche di gameplay e al suo stile grafico.