Blue Reflections: nuovo trailer incentrato sulle magie

ha svelato con un trailer i dettagli delle magiche abilità dei Reflector e delle meccaniche del sistema di combattimento di, nuovo gioco diin arrivo il 29 Settembre su PlayStation 4 e PC Windows.

In Blue Reflection, quando Hinako, Yuzu e Lime si avvicinano alla dimensione parallela Common, si trasformano nelle loro forme magiche Reflector che gli permettono di esplorare gli enigmi ed i pericoli che si trovano in questo luogo. Inoltre, come Reflector possono affrontare le orde di demoni che incontrano sul loro cammino per ottenere frammenti di ether.

Quando si trovano faccia a faccia con i demoni, le ragazze hanno una serie di attacchi magici che possono utilizzare per sconfiggere i loro nemici. Mentre attaccano, difendono e utilizzano abilità di supporto in combattimento, ottengono dell’ether, la fonte delle loro abilità magiche. Per accumulare questo potere devono eseguire un Ether Charge, che non solo gli farà raccogliere più potere, ma gli darà la capacità di eseguire attacchi più forti sui loro avversari. Una volta caricato l'ether, l'abilità Overdrive è sbloccata, permettendo ai giocatori di utilizzare diverse combo in cambio di questa energia magica. Da un punto di vista strategico l'utilizzo sapiente dell’Overdrive è fondamentale in battaglia, poiché l’ether si impoverisce molto per consentire ai Reflector di eseguire attacchi sempre più potenti.

I demoni che abitano il Common non sono gli unici nemici di Hinako, Yuzu e Lime, ci sono altre forze devastanti che si avvicinano in ogni momento chiamate Sephira, gigantesche creature con poteri esorbitanti che minacciano di distruggere il mondo. Di fronte a questi avversari mortali le ragazze dovranno chiamare i loro amici ad aiutarle. Prima della battaglia, i giocatori possono selezionare fino a quattro alleati per ciascuno dei Reflector. Quando sono in difficoltà e hanno bisogno del sostegno dei loro alleati, le ragazze possono chiedere aiuto in forma di attacchi molto potenti per danneggiare il nemico o per utilizzare delle capacità di guarigione. I compagni non solo aiutano quando vengono chiamati, ma forniscono consigli di battaglia con Live Tweets tramite FreeSpace! Se i giocatori accumulano abbastanza ether in una lotta contro le creature Sephira, l’abilità viene aggiornata come Reflect. Quando un Reflector utilizza questa capacità, scatena il suo potere magico per creare una barriera impenetrabile.