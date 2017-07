Boom di iscrizioni per le beta di Skull & Bones e The Crew 2

Durante l'ultimo incontro con gli investitori, Yves Guillemot e Alain Martinez, rispettivamente Chief Executive Officer e Chief Financial Officer di, hanno discusso delle aspettative della compagnia nei confronti di The Crew 2

Le beta di entrambi i giochi hanno fatto registrare un boom di iscrizioni. In particolare il titolo piratesco, dopo le ottime impressioni che ha suscitato fra i giocatori durante l'E3, sta raggiuggendo risultati da record fra le nuove IP della software house. I due dirigenti hanno poi parlato di Far Cry 5: lo sparatutto ambientato nel Montana è considerato il secondo titolo più importante dell'anno dopo Assassin's Creed Origins e l'azienda si aspetta per questa produzione un successo pari o maggiore di quello ottenuto da Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, e sulla stessa linea di Far Cry 3 e 4.