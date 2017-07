Il CEO diè stato recentemente intervistato da GamesIndustry e in questa occasione ha parlato dei titoli in arrivo durante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il primo marzo 2019. Tra questi sarà presente anche

Strauss Zelnick non si sbilancia ma fa sapere che "l'anno fiscale 2019 di Take-Two sarà grandioso grazie al lancio di Red Dead Redemption 2, ai titoli 2K Sports e a un nuovo grande progetto targato 2K Games."

Il misterioso gioco di 2K Games potrebbe essere proprio il tanto rumoreggiato Borderlands 3, non ancora annunciato ufficialmente dal publisher. Non è escluso anche un revival della serie BioShock, sebbene in questo caso si parli di semplici speculazioni.