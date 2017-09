Borderlands 3: Randy Pitchford conferma l'esistenza del gioco al PAX?

Durante il panel "" che si è tenuto al PAX West nelle scorse ore,ha parzialmente confermato l'esistenza di, pur senza mai citare direttamente il gioco.

Il CEO dello studio fa sapere che "oltre 300 persone sono attualmente al lavoro su un gioco che non posso rivelare, ma che credo voi tutti stiate aspettando...", incalzato sull'argomento, Pitchford ha dichiarato di non poter rivelar altro: " sapete... i publisher hanno una regola, un gioco non esiste fino a quando non viene annunciato."

Il 90% della forza lavoro di Gearbox Software sembra essere impegnato su questo misterioso progetto, che con ogni probabilità si rivelerà essere Borderlands 3. Nei mesi scorsi, il CEO di Take-Two aveva fatto capire l'esistenza di un gioco pubblicato da 2K Games in arrivo nell'anno fiscale 2019... che questo sia proprio il sequel di Borderlands 2? Lo scopriremo nei prossimi mesi.