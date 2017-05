Da oggi e fino al primo giugno sarà possibile acquistare la versione digitale PlayStation 4 dial prezzo di 12.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 78% sul prezzo di listino.

Il gioco è ora in vendita a prezzo scontato sul PlayStation Store, offerta valida per tutti, anche per i non abbonati al servizio PlayStation Plus. Borderlands The Handsome Collection include le versioni rimasterizzate di Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, ognuna corredata con tutti i DLC già pubblicati all'epoca del lancio. Un pacchetto interessante per scoprire o riscoprire la serie in attesa del già annunciato terzo capitolo.