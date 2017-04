Boss Defiance: il nuovo gioco di Tiny Pixels è su Steam Greenlight

Tra i vari giochi indie che presenzieranno alla nuova edizione di, troviamo anche il nome di, un interessante party game arcade sviluppato dalla software house italiana

Il gioco è pensato per far divertire 4 giocatori in multiplayer locale: uno di questi vestirà i panni del Boss, il quale dovrà cercare di avanzare e avere la meglio sugli altri giocatori, ovvero gli Eroi.

"Boss Defiance è un gioco arcade-action competitivo asimmetrico in 2D, in cui Il Boss deve farsi strada, stanza dopo stanza, affrontando il gruppo di Eroi in un dungeon. Per vincere il Boss deve raggiungere la fine del dungeon e sconfiggere tutti gli Eroi sulla sua strada. Gli Eroi devono cooperare tra loro per riuscire a fermare il potente Boss". Il gioco è da poco approdato su Steam Greenlight, in apertura trovate un trailer di Boss Defiance, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del progetto.

Ricordiamo che Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna; sarà possibile partecipare gratuitamente all'evento, che inizierà la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio.