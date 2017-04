Brain Training Infernale esce a Luglio su 3DS

Dopo anni di attese e un lungo rinvio,del Dr. Kawashima ha finalmente una data di uscita italiana: il titolo verrà pubblicato suil prossimo 28 Luglio. La conferma è arrivata sulla pagina ufficiale del gioco.

Brain Training Infernale del Dr. Kawashima è il terzo capitolo della famosa serie rompicapo Nintendo, in cui i giocatori possono tenere la propria mente sotto esercizio grazie a una serie di mini-game basati sulla concentrazione e sui riflessi. Stiamo parlando di un gioco che ha avuto un grandissimo successo in Europa, grazie alle 15 milioni di copie vendute: in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 28 Luglio su Nintendo 3DS e 2DS.

