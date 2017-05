Brain Training Infernale: vediamo i nuovi screenshot

Atteso in uscita suil prossimo 28 luglio,si presenta come il terzo gioco della serie che ha venduto finora oltre 15 milioni di copie in Europa. In calce alla notizia vi abbiamo riportato alcuni screenshot tratti dal gioco.

Presentato in occasione del Nintendo Direct di Aprile, Brain Training Infernale del Dr. Kawashima offre una raccolta di 30 minigiochi, tra cui 18 nuovissime proposte, con adattamento dinamico della difficoltà per creare programmi di allenamento personalizzati per tutti gli utenti: il gioco sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 28 Luglio sulla famiglia di console Nintendo 3DS (che Nintendo continuerà a supportare almeno fino al 2018).