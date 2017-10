Gran Turismo Sport: Kazunori Yamauchi svela i primi dettagli sui DLC

Quest'oggi, il celebre produttore della serie Gran Turismo, ha parlato via Twitter del programma dei DLC post-lancio di

Innanzitutto, Yamauchi-san ha confermato che le auto della classe Super GT saranno aggiunte via DLC. Ha poi spiegato che i contenuti scaricabili previsti comprenderanno anche auto commerciali, auto vintage e auto molto famose. Polyphony Digital continuerà ad aggiungere contenuti al gioco, "perché questo è Gran Turismo". Alla domanda di un fan sulla possibile aggiunta di tracciati, il producer ha risposto con un breve, ma chiarissimo, "certamente!".

Per chi non sapesse cos'è la Super GT, si tratta della categoria automobilistica più importante in Giappone. In passato chiamata JGTC (Japan Grand Touring Championship), è molto famosa per le sue regole sulla parità e sugli handicap che rendono le gare molto eccitanti e combattute, e per avere due classi di automobili che gareggiano nella stessa competizione, GT300 e GT500. Le auto della Super GT sono, storicamente, un simbolo della serie di Polyphony Digital.

Gran Turismo Sport è atteso per il 18 ottobre su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, con supporto per PlayStation VR. Vi ricordiamo che su Amazon è disponibile un bundle PlayStation 4 Pro con Gran Turismo Sport a soli 399,99 euro.