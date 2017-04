Bravely Second End Layer ha venduto 700.000 copie in tutto il mondo

ha annunciato cheha raggiunto quota 700.000 copie venduto in tutto il mondo. Il publisher festeggia il secondo anniversario del gioco con una notizia decisamente positiva, che apre la strada a futuri nuovi episodi della serie.

La società fa sapere che anche il titolo mobile Bravely Default Fariy's Effect ha riscosso un buon successo, sebbene in questo caso non siano state diffuse cifre di alcun tipo. Bravely Second End Layer è stato lanciato in Giappone nell'aprile del 2015 ed è stato successivamente pubblicato in Occidente nel febbraio 2016.