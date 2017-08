Bravo Team: lo shooter di Supermassive esce il 6 dicembre su PlayStation VR

, annunciato nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles, uscirà su PlayStation VR il 5 dicembre in Nord America ed il 6 dicembre in Europa, come annunciato in giornata da

Dopo Until Dawn: Rush of Blood, i ragazzi di Supermassive Games tornano su PlayStation VR con Bravo Team, sparatutto ambientato in una fittizia città dell'Est Europa moderna. Il titolo è giocabile sia in single player che in co-op online a due giocatori, e promette un gameplay avvicente "che saprà mettere alla prova le vostre abilità di shooting e di combattimento tattico".

Bravo Team uscirà su PS VR in Europa il 6 dicembre 2017. Il gioco sarà compatibile con il DualShock 4, PlayStation Move e i controller PlayStation VR Aim.