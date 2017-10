Brawlhalla uscirà il 17 ottobre su PS4 e PC, ecco il trailer di lancio

Lo sviluppatoreha annunciato, con un trailer, che le versioni PlayStation 4 e PC disaranno disponibili a partire dal 17 ottobre 2017.

Brawlhalla è un picchiaduro in 2D free-to-play già disponibile in Accesso Anticipato da molto tempo e che può già contare sulla bellezza di 7 milioni di giocatori. Nonostante sia giocabile gratuitamente, sarà possibile acquistare l'All Legends Pack su Steam e il Founder's Pack su PlayStation 4, al prezzo di 19,99 euro, per ottenere l'accesso istantaneo all'intero roster dei personaggi, presenti e futuri. Un nuovo corsaro leggendario debutterà il 18 ottobre, e porterà con sé una nuova arma, il cannone, "utile sia per prendere a randellate i nemici, che per farli esplodere".

Brawlhalla è giocabile in modalità online oppure in locale, sia in single che in multiplayer. Ogni combattente possiede le sue abilità uniche e una combinazione distinta di due armi. Supporta fino ad 8 giocatori, e propone diverse tipologie di scontri, come 1vs1, 2vs2, Bomsketball, Brawlball, Snowbrawl e altri. In futuro, sarà anche attivato il cross-play tra PlayStation 4 e PC.

Potete ammirare il trailer di lancio in cima alla notizia. Cosa ne pensate del gioco? Qualcuno tra voi lo ha già provato mentre si trovava in accesso anticipato?