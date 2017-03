permette di ottenere l'iconica tunica verde di Link anche senza dover necessariamente utilizzare l'apposito Amiibo . Il modo in cui riuscire a mettere mano su questo equipaggiamento classico della serie, lo svela il video di Arekkz Gaming che vi proponiamo qui sotto.

Se non siete in possesso dell'Amiibo specifico, tutto ciò che dovrete fare sarà completare tutti e 120 i santuari presenti all'interno del mondo Hyrule ed affrontare, quindi, una quest finale; al termine di questa otterrete tre pezzi di equipaggiamento: Cap of the Wild, Tunic of the Wild e Trousers of the Wild.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in chiusura, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U.