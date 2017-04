Breath of the Wild: ecco il progetto per dare vita al gioco con i LEGO

Attraverso il portale Ideas, LEGO da l'opportunità ai creativi di proporre i loro set a tema con i celebri mattoncini. Un fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha voluto mettere alla prova la sua creazione ispirata al capolavoro per Nintendo Switch e Wii U.

Realizzato da Jacob Mohler, il set è composto da 281 mattonicini, e comprende 3 tre minifigure: l'eroe Link, la Principessa Zelda e il Re di Hyrule. Tra i modelli compresi all'interno del kit troviamo un Guardiano Deambulante, un Guardiano in rovina, un Sassorock, un pentolone per cucinare cibi e pozioni e altro ancora.

In allegato alla notizia potete consultare le immagini della proposta per il set LEGO dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, titolo disponibile per la nuova ibrida Nintendo Switch e Wii U.