Breath of The Wild: Eiji Aonuma parla del coinvolgimento di Monolith Soft

Durante un’intervista rilasciata a Gamekult, Eiji Aonuma, producer di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, ha confermato il coinvolgimento dello studio giapponese Monolith Soft nello sviluppo dell’ultima avventura di Link. In passato la compagnia aveva preso parte alla realizzazione di Skyward Sword per Nintendo Wii.

Aonuma ha specificato che rispetto allo sviluppo del capitolo della saga di Zelda su Wii, in Breath of The Wild il ruolo di Monolith Soft ha riguardato la collocazione topografica del vasto mondo di gioco.

“Sebbene avremmo potuto chiedergli (a Monolith Soft) di aiutarci nello sviluppo tecnico del titolo, abbiamo capito che il loro modo di realizzare i videogiochi era completamente diverso dal nostro. Lo studio ci ha però assistiti per quanto riguarda il level design delle vaste aree di gioco”.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild uscirà in contemporanea su Nintendo Switch e Wii U il 3 marzo 2017, data nella quale sarà disponibile nei negozi la nuova console della grande N.