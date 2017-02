Breath of the Wild: Miyamoto e Aonuma ci parlano degli aspetti che preferiscono

Mancano meno di due settimane all'uscita di, e mano a mano che ci avviciniamo al lancio nuove curiosità emergono online. In una recente intervista, Gameinformer ha chiesto a Shigeru Miyamoto and Eiji Aonuma quali sono gli aspetti del gioco che preferiscono.

Questa la risposta di Miyamoto: "A partire da Ocarina of Time ho sempre amato Epona e gli altri animali, come suggerisce la mia maglietta [che raffigura Link a cavallo]. In Breath of the Wild abbiamo un designer e un programmatore che si occupano solo degli animali, il bestiario è molto vario. Dovrete trovare i cavalli, allevarli e cavalcarli, e con gli altri animali dovrete decidere se guardarli solamente o se sia necessario cacciarli. Dovrete fare scelte. E quando guarderete il cielo, vedrete gli uccelli diretti chissà dove. È divertente chiedersi quale sia la loro destinazione".

Anouma, invece, ha affermato: "Io dico il deltaplano. L'altezza mi spaventa molto, è qualcosa che non potrei fare nella vita reale. Quindi, essere in grado di lanciarsi da un luogo elevato e svolazzare qua e là è decisamente qualcosa che non potrei vivere in prima persona. È molto divertente".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.