Breath of The Wild: i rivenditori UK offrono dei gadget a tema per il pre-ordine

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà tra poco più di un mese, e gli utenti britannici interessati a pre ordinare la propria copia stanno ricevendo un trattamento speciale da parte della grande N. Alcuni rivenditori anglosassoni, infatti, offrono dei gadget speciali come ricompensa per l’acquisto anticipato.

Sul sito ufficiale di Nintendo UK gli acquirenti saranno omaggiati con una maglietta raffigurante il logo degli Sheikah, mentre GAME e GameStop proporranno un set composto da portachiavi e poster. Il retailer Grainger Games allegherà al pre-order un braccialetto con il simbolo degli Sheikah o della serie The Legend of Zelda, Argos regalerà delle carte da collezione e infine ShopTo includerà una spilla esclusiva.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile il prossimo 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U; le offerte sopracitate sono valide per entrambe le piattaforme.