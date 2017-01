Breath of the Wild non sarà giocabile in lingua originale e sottotitoli italiani

Fortunatamente,sarà tradotto e doppiato in svariate lingue, il che renderà felici una gran parte dei giocatori ansiosi di mettere le mani sul titolo.

Molto probabilmente, però, coloro che avessero intenzione di giocare il titolo in lingua originale con sottotitoli in madrelingua, non rimarranno altrettanto soddisfatti nel sapere che non sarà possibile differenziare la lingua del testo da quella del doppiaggio. "Nel caso di Nintendo Switch, cambiando i settaggi del sistema, è possibile impostare la lingua originale del gioco, ma questo renderà qualsiasi cosa in giapponese. Sfortunatamente, non è possibile attivare i sottotitoli in inglese, per esempio, e la voce in giapponese", le parole di Eiji Aonuma. Curioso notare come, però, le dichiarazioni si riferiscano solo alla versione Switch del titolo; rimaniamo quindi in attesa di conferme per quanto riguarda Nintendo Wii U.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.