Zelda Breath of The Wild: dettagli sugli oggetti sbloccabili tramite gli amiibo

Sul social news reddit sono comparse le prime immagini delle confezioni degli amiibo dedicati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le descrizioni riportate sul retro delle figurine Nintendo ci svelano i contenuti di gioco che potranno essere sbloccati.

Nello specifico, l‘amiibo di Link arciere garantirà l’accesso ad una tipologia rara di arco, mentre quella che ritrae l’Eroe del tempo a cavallo sbloccherà una sella ed uno spadone. Il nuovo capitolo della saga di Zelda sarà inoltre compatibile con la serie di amiibo realizzati per il trentesimo anniversario della serie. The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U; l’esperienza di gioco potrà essere ulteriormente arricchita attraverso l’Expansion Pass, disponibile fin dall’uscita del gioco al prezzo di 19,99€.