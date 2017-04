Breath of the Wild è stato acquistato dal 90% dei possessori di Switch

Durante la pubblicazione dei risultati finanziari relativi allo scorso anno fiscale, Nintendo ha condiviso interessanti informazioni sulle vendite di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il titolo ha indubbiamente contribuito al successo della console, raggiungendo un attach ratio vicino all'1:1.

In particolare, la casa di Kyoto ha comunicato che più del 90% degli acquirenti di Nintendo Switch ha acquistato anche la nuova avventura di Link. Il dato diventa ancora più impressionante se si considera che The Legend of Zelda: Breath of the Wild non è venduto in bundle con l'ibrida. La popolarità dell'open world di Nintendo ha inoltre avvicinato per la prima volta alla saga diversi nuovi giocatori.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è già disponibile su Nintendo Switch e Wii U.