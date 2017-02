Bright: il trailer del film con Will Smith e Joel Edgerton

Netflix ha diffuso il trailer di, il film di David Ayer con protagonisti. Il film arriverà online sul servizio streaming a dicembre. Ayer e Will Smith hanno recentemente collaborato nel cinecomic della DC Comics, Suicide Squad, dove Will Smith interpreta il personaggio spara-tutto di Deadshot.

Dopo avervi mostrato le foto di Joel Edgerton sul set, ecco arrivare il trailer del film, ambientato in un paese in cui orchi, umani, fate ed elfi. Durante un pattugliamento considerato di routine, due poliziotti, Ward e Jakoby s'imbatteranno in una forza oscura che cambierà il loro futuro.

Diretto da David Ayer, Bright comprende nel cast Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.