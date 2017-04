Broken Age in arrivo su Xbox One?

disembra essere in dirittura di arrivo su Xbox One: il gioco è apparso nel database del PEGI, con data di uscita prevista per oggi, martedì 25 aprile, probabilmente un semplice errore, che potrebbe però indicare una data di lancio particolarmente ravvicinata nel tempo.

Purtroppo la pagina sul sito del PEGI non rivela altri dettagli su questa edizione, ricordiamo che Broken Age è stato pubblicato nel 2015 su PlayStation 4, PlayStation Vita, PC, Mac OS, OUYA e piattaforme mobile, mentre una versione per Xbox One non è mai stata confermata da Double Fine Productions.