Broken Age uscirà in edizione limitata boxata per PS4 e PS Vita

Limited Run Games ha annunciato che nel corso del prossimo mese distribuirà un'edizione boxata limitata di Broken Age per PlayStation 4 e PlayStation Vita, titolo pubblicato per la prima volta su PC, OUYA e iOS nel 2014.

Le copie fisiche saranno in vendita a partire dal 9 giugno al costo di 30 $ sull'ammiraglia e la portatile di Sony. L'aggiornamento del catalogo PEGI dello scorso mese suggerisce inoltre un probabile arrivo su Xbox One, anche se al momento non esiste alcun annuncio ufficiale al riguardo. Tutti gli interessati alle versioni boxate possono acquistarle attraverso il sito di Limited Run Games.

Broken Age, di Double Fine Productions, è già disponibile per PC Windows, macOS, iOS, OUYA, PlayStation 4 e PlayStation Vita.